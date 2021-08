Aurelio De Laurentiis non dimentica la sera del 5 novembre 2019. Al termine della sfida contro il Salisburgo, i calciatori del Napoli - allora guidato da Carlo Ancelotti - si rifiutarono di andare in ritiro. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente partenopeo ha chiesto a Elseid Hysaj - passato alla Lazio a parametro zero - 65mila euro per quel gesto.