Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato dell’infortunio accorso al neo acquisto Meret, portiere classe ’97 arrivato dall’Udinese, e dei suoi possibili sostituti: "Ho pensato sia a Ochoa sia a Bardi. È vero che ho scelto Meret, ma per via del suo infortunio stiamo cercando un sostituto, in modo da evitargli la pressione di accelerare i tempi di recupero e rischiare di perderlo anche dopo. È un ragazzo giovane, tornerà presto”.