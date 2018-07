Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss del futuro di Ounas e Inglese: "Oberlin nome nuovo? Falsissimo. Vengo insultato da alcuni stolti che si scagliano contro di me e Inglese, che è un ragazzo educatissimo. Pur avendo avuto una morte improvvisa in famiglia, è tornato e ha segnato un gol al Carpi. Inglese piace moltissimo ad Ancelotti, che ieri a cena mi ha detto: "Mica vorrai darlo via?". E io: "Ma lo farai giocare?". E lui: "Presidente, io faccio giocare tutti". Ounas incedibile? Vero!".