Napoli, De Laurentiis negli spogliatoi dopo il pareggio con la Roma: cosa è successo

11 minuti fa



Il momento che sta vivendo il Napoli è sotto gli occhi di tutti. Gli ormai ex campioni d'Italia si ritrovano addirittura al nono posto con la possibilità di restare addirittura fuori dalla Conference League il prossimo anno. Tante cose non sono andate per il verso giusto e non c'è più tempo per rimediare, ormai la stagione è agli sgoccioli e si può solo cercare di limitare i danni, per quanto possibile.



NEGLI SPOGLIATOI - Terminare con qualche risultato positivo e prestazione convincente è l'obiettivo del Napoli. E di De Laurentiis. Ieri non è arrivata la vittoria contro la Roma però si è visto un buon Napoli. Così il presidente al termine del match è andato negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra, ricooscendone l'impegno. Ha apprezzato la prestazione e ha comunicato la fine del ritiro. Lo racconta oggi Il Mattino.