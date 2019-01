Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla all'emittente francese RMC Sport dell'affare Allan, obiettivo di mercato del Paris Saint-Germain: "Non ho ricevuto alcuna offerte. Ma i due club parlano spesso per valutare eventuali occasioni, siamo amici. Vedremo se ci sarà l'opportunità. Le cifre? Noi cerchiamo sempre di trattenere i nostri giocatori, se si creeranno i presupposti vedremo. Ma parlare di soldi non mi piace".



VALUTAZIONE - Aurelio De Laurentiis è pronto sì ad ascoltare offerte per Allan, ma superiori ai 100 milioni di euro. Fino a oggi, il PSG non si è spinto oltre i 60 milioni. Troppo pochi per cedere il centrocampista brasiliano.



AGENTE E GIOCATORE A CASTELVOLTURNO - Come riporta Sky Sport, oggi a Castelvolturno c'erano sia Allan che il suo agente, segno che qualcosa bolle in pentola per il futuro del giocatore brasiliano, che tempo fa aveva intavolato un discorso per il rinnovo, con adeguamento, del contratto.