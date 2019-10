Come riporta Radio Punto Nuovo, nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha versato 4.2 milioni di euro al Comune di Napoli per il pagamento dei debiti pregressi, accumulati con lo stesso per l'utilizzo dello Stadio San Paolo. Questa cifra, unita alla compensazione dovuta all'installazione dei tornelli da parte della Società Sportiva Calcio Napoli per un ammontare di 2.4 milioni di euro, consentono di andare alla firma della convenzione. Nelle prossime ore sarà stabilita la data della ratifica della convenzione tra la Società Sportiva Calcio Napoli ed il Comune di Napoli.