Sono giorni, settimane di festa in casa. La squadra di Lucianodomina il campionato con 13 punti di vantaggio sull’Inter seconda. L’euforia del momento è per tutti, anche per il presidenteche al termine dell’ultimo match di campionato ha esultato con i tifosi che lo hanno acclamato. Così, per festeggiare tutti insieme sia il successo contro la Roma che il grande momento,. Tutti i presenti alla nota Braceria La Baita, a pochi chilometri da Napoli.