La Gazzetta dello Sport ricostruisce il possibile, traumatico, scenario che potrebbe verificarsi nel rapporto Sarri-De Laurentiis: "Non ha più voglia di aspettare, il presidente, è parecchio infastidito dal comportamento del proprio allenatore. L’ultimatum è partito, Sarri avrà a disposizione al massimo due giorni per decidersi. Dopodiché, se non arriveranno risposte, potrebbe scattare il provvedimento dell’esonero. Sarri è prigioniero della sua inquietudine, delle incertezze che lo stanno tormentando dentro. Ha chiesto ancora del tempo, considerato che la clausola scadrà il 31 maggio. Ma De Laurentiis non è più disposto ad aspettare, ha la necessità di avviare la programmazione per il futuro e non intende perdere ancora tempo"