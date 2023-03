. Da un lato Victor con i suoi 21 gol e 4 assist, dall'altro Khvicha, a suon di dribbling, di 12 reti e 10 assist. Una coppia magica, impensabile ad inizio stagione, considerando che il georgiano è solo al suo primo anno in Italia. Un impatto da urlo, ai piedi del Vesuvio è arrivato un vero e proprio talento, che è già entrato nella storia, dato che èNon è finita qui, perché c'è ancora tanto da conquistare, come iltrovandosi di fronte un Milan da battere. In campionato, nel match d'andata, è stato proprio Kvara a dare la scossa con quel rigore conquistato dal fallo di Dest. Gara poi decisa dal Cholito Simeone. Aprile sarà il mese in cui l'ex Dinamo Batumi vorrà ripetersi e continuare a mostrare, anche in Europa, tutto il suo valore.- Un giocatore del genere adesso va premiato. Già, perchéUna cifra estremamente bassa, visto ciò che sta dimostrando il georgiano. Così ecco che si avvicina il rinnovo: un nuovo contratto (attualmente fino al 2027) che lo legherà al Napoli fino al 2028 andando a raddoppiare lo stipendio.senza eccedere e sfondare il tetto ingaggi posto da De Laurentiis la scorsa estate.Dettagli ancora da limare, nel frattempo il presidente prepara il premio scudetto per quest'anno e per la prossima stagione. Non c'è fretta, ma il Napoli e gli agenti di Kvaratskhelia si incontreranno nei prossimi mesi, presumibilmente appena ci sarà un po' di calma, al termine del campionato.