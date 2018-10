Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha presentato la sfida con il PSG: "Verratti nel PSG non mi ha mai fatto impazzire, in Polonia-Italia invece mi è piaciuto tantissimo. E' una partita vera, una partita a scacchi, va meditata e verificata in campo. Coraggio? E' fondamentale averlo, ma per poter vincere bisogna saper rinunciare. Non si può vincere sempre, è uno step by step. Cavani? Un fuoriclasse assoluto".