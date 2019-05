Daniele De Rossi e Fabio Quagliarella. Sono questi i due nomi che stuzzicano la fantasia di Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe i due veterani italiani nel suo Napoli: se per il capitano della Roma, in scadenza, si è espresso pubblicamente; per quello della Sampdoria ne ha parlato con Carlo Ancelotti, come rivela il Corriere dello Sport, con lo stesso tecnico che non ha chiuso a questa opzione.