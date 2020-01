Manca soltanto l'ufficialità, ma Gattuso ha avuto dal Napoli i rinforzi a centrocampo che aveva richiesto: Diego Demme e Stanislav Lobotka sono affari da definirsi conclusi, dopo aver definito gli accordi con i giocatori e i rispettivi club sotto ogni aspetto, in attesa soltanto del tradizionale tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis.



L'ex capitano del Lipsia ha già superato le visite mediche e attende - nell'albergo di Napoli nel quale alloggia - i documenti da firmare prima di essere a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro. E' stata più laboriosa ma con esito assolutamente la trattativa per arrivare al calciatore slovacco proveniente dal Celta Vigo; nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca decisiva e nelle prossime ore Lobotka sarà a Villa Stuart per i controlli medici di rito.



Non è da escludere che entrambi i calciatori possano essere stasera all'Olimpico di Roma per assistere dal vivo alla partita contro la Lazio. Poi, una volta ufficializzati i loro acquisti, da lunedì saranno entrambi a totale disposizione di Gattuso e a quel punto convocabili per la partita di Coppa Italia contro il Perugia, che dovrebbe rappresentare la loro gara d'esordio al "San Paolo".