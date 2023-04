Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto sul campo del Lecce: “Sapevamo che era una gara importante e difficile, il Lecce è squadra ben allenata, ben messa in campo, per noi tre punti veramente importanti con cui continuiamo il percorso verso il nostro sogno. Se c’è una cosa che è la nostra forza è il gruppo, tutti partecipano a tutto, anche chi gioca di meno, il mio gol è stato importante e lo dedico a tutti i miei compagni. Quella contro il Milan è stata solo una partita, stasera lo abbiamo dimostrato, questo è un campo difficile ed uscire con i tre punti è importante. Da domani penseremo al Milan, dobbiamo affrontare la partita come abbiamo fatto con tutte le gare fino ad ora, con entusiasmo anche se si tratta di una competizione diversa”