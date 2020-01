"Abbiamo avuto un po' di giorni per lavorare, per mettere dentro un po' di benzina. ​Questa sosta ci è servita per lavorare sul piano fisico. Stiamo bene e siamo pronti per iniziare al meglio il nuovo anno".



Parla Giovanni Di Lorenzo, terzino da quest'anno in forza al Napoli. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



GATTUSO - "Il mister si è presentato subito bene, con grande carica. Noi ci siamo messi subito a disposizione per cercare di imparare i suoi schemi, ciò che ci chiede. Sono fiducioso e ora dobbiamo subito recuperare punti in campionato".



LA VITTORIA CONTRO IL SASSUOLO - "Primo tempo malissimo, mentre nel secondo siamo scesi in campo con un altro atteggiamento, un'altra testa. Quello deve essere un fattore importantissimo per noi, dobbiamo ripartire da qui per far bene nel girone di ritorno".



LE PROSSIME SFIDE - "Noi siamo sempre il Napoli. È vero che abbiamo attraversato un periodo particolare, ma siamo una squadra forte, giochiamo contro squadre forti ma non abbiamo paura. Scenderemo in campo per vincere, come sempre. Abbiamo quattro partite importanti a gennaio, di cui tre in casa e dobbiamo sfruttare anche questo fattore. Il San Paolo pieno fa una certa differenza.



LUKAKU E LAUTARO - "Sono due grandi attaccanti, stanno facendo molto bene, però l'Inter non è solo loro. È una squadra importante che sta facendo un grande campionato, ma giocheremo in casa e siamo pronti".



ANCELOTTI - "Io ho sempre cercato di dare il meglio, poi ci vuole anche un po' di fortuna. Sono riuscito ad arrivare al Napoli e lui mi ha dato fiducia fin dall'inizio. Quindi lo ringrazierò sempre, perché non era facile dar fiducia ad un ragazzo che veniva da una squadra retrocessa. Ripeto, lo ringrazio e dispiace come sia andata, ma dobbiamo guardare avanti. Ci siamo messi a disposizione di Gattuso e siamo pronti per affrontare questo 2020".



EUROPEI - "Sarebbe qualcosa di bellissimo. Come dico sempre, passa attraverso le prestazioni che faccio qui a Napoli. Quindi devo prima dare tutto per la mia squadra, poi chiaramente la Nazionale è un obiettivo e spero di riuscire a rientrare nei 23".



IBRAHIMOVIC - "È sicuramente un grandissimo attaccante, è bello che tanti campioni sono in Serie A. Sarà bello affrontarlo, vedremo quando giocheremo contro".