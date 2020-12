sono fuori dal gruppo squadra da quasi un mese. I due giocatori, infatti, sono risultati positivi al Covid-19 con le proprie Nazionali. La settimana scorsa sono tornati ad allenarsi dopo la positività ai tamponi effettuati. Questa mattina, però, sono arrivati nuovi esiti degli ultimi test al gruppo squadra eIl Prof., Professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte:- "In veritàè un fenomeno osservato anche con pazienti a Policlinico. Va detto anche che tali fenomeni possono capitare per i vari laboratori, per la UEFA infatti gli esami li fanno altri laboratori. Le metodiche usate magari sono diverse. Ripeto, non mi meraviglio molto. Da noi sono risultati negativi una volta, hanno fatto il controllo una settimana scorsa. So però che Rrahmani è stato negativo almeno un’altra volta da laboratori ASL. Però ripeto, sono fenomeni che si verificano, abbiamo visto la cosa con molti pazienti.. C’è chi alternava risultati positivi e negativi. Non so cosa succederà nel caso dei due giocatori, non so che decisioni ci saranno".- "Rischio che abbiano contagiato qualcuno? Il problema è che la metodica diagnostica usata è sensibile e molto qualitativo. Quello che normalmente succede è cheCiò che succede dipende dalla fase dell’infezione. Il nostro metodo non ci consente di discriminare tra poco virus e troppo virus. Ora probabilmente i due giocatori sono nella fase finale di infezione. I controlli UEFA hanno riscontrato una coda finale che non dovrebbe dare problemi".