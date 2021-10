Disavventura per l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, che questa mattina - all'uscita dall'Hotel Britannique, nel quale attualmente soggiorna - ha dovuto prendere atto del furto della Panda con la quale gira abitualmente in città. Abituato a parcheggiare la sua autovettura in garage, giovedì sera il tecnico toscano aveva fatto rientro in albergo piuttosto tardi e per questo aveva deciso di abbandonarla proprio davanti all'hotel.



Nei giorni scorsi un episodio analogo era già toccato alla moglie del calciatore Diego Demme, che ha subito a sua volta il furto dell'auto nei pressi di Parco Virgiliano.