Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nella giornata di domani possibile vertice a Napoli, con gli uomini mercato del club azzurro, capitanati da Cristiano Giuntoli e gli agenti che si occupano di Fernando Llorente: oltre al fratello della punta spagnola, Jesus, sono attesi altri uomini della Base Soccer, Frank Trimboli e Paolo Busardò, oggi impegnati con l'Inter, ma non per trattare dell'attaccante. Possibile chiusura sempre più vicina, soprattutto se non dovesse esserci un ravvedimento, che avrebbe del clamoroso, di Mauro Icardi.



PASSI AVANTI - L'obiettivo è, evidentemente, quello di portare avanti la trattativa con l'attaccante spagnolo, attualmente svincolato dopo le stagioni in Premier League con la maglia del Tottenham, che può regalare a Carlo Ancelotti quella fisicità e quei centimetri che, attualmente, all'interno della rosa azzurra mancano.