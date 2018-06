Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la clausola di 28 milioni di Mertens è scaduta venerdì scorso ed ora chiunque voglia cercare di avvicinare "Ciro" dovrà trattare direttamente con il Napoli. Nei mesi scorsi sono state diverse le squadre pronte a fiondarsi sul centravanti ma il cuore napoletano dell'ex PSV ha allontanato a turno tutte le destinazioni: prima lo Shanghai Shenhua e il Guangzhou Evergrande in Cina, poi tre europee come il Psg, lo Schalke 04 e l’Atletico Madrid.



Mertens ha deciso di restare a Napoli ed ora è valutato da De Laurentiis circa 60 milioni di euro e non è escluso un prolungamento di contratto dopo il Mondiale, aggiungendo tre anni alla scadenza del 2020.