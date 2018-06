La Gazzetta dello Sport riferisce di una possibile chiusura di un doppio colpo entro fine settimana per il Napoli: le casse sono floride e ricche di plusvalenze. Le due operazioni che Giuntoli sta per chiudere sono da 35 milioni per Meret e 30 per Fabiàn Ruiz (la clausola). Ad oggi la rosa andrebbe delineandosi anche perchè il direttore sportivo del Napoli pensa anche al vice di Meret. Nell'operazione con la famiglia Pozzo rientrerebbe anche Orestis Karnezis, portiere di grande esperienza che farebbe da vice a Meret. La struttura primo-secondo renderebbe fattibile anche l'inserimento di un giovane predestinato come Meret che al momento potrebbe soffrire l'impatto per il salto di squadra.