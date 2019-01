è un gioco nuovo e appassionante, che vi farà vivere da vicino, anzi da dentro, tutte le trattative e tutto il calc

iomercato. Raccogliete la sfida: non costa niente, può regalarvi dei premi e, soprattutto, vi farà divertire da pazzi.

e, dopo i primi approcci di dicembre in cui mise sul piatto una proposta da 50 milioni di euro,, trovando però le resistenze di Aurelio De Laurentiis. Secondo Il Corriere dello Sport, il patron azzurro sta giocando una vera e propria partita di poker con la dirigenza del club parigino, per capire a quanto siano disposti spingersi () e gettarsi eventualmente sul suo erede designato, il cagliaritano. Non ci sarebbero ovviamente problemi a trovare un accordo col PSG, nel caso in cui il Napoli desse il via libera all'operazione, visto che Nasser Al-Khelaifi mette sul piatto un ricco contratto. La palla passa ai due club, col Napoli in posizione d'attesa ma comunque pronto a rimpiazzare uno dei pezzi da 90 della formazione di Ancelotti con uno dei migliori talenti del nostro calcio, conteso a Inter e Chelsea.