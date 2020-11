. Se è vero, infatti, che a Gattuso manca Osimhen è altrettanto vero che potrà riproporre Mertens nel ruolo che gradisce di più, ovvero quello di centravanti, un’invenzione di Sarri che i numeri si sono incaricati di esaltare. Mertens ormai è un centravanti anche nella testa e sarà supportato da Insigne a sinistra, Politano a destra e Lozano in mezzo. Il messicano ha già giocato da suggeritore, ma quel che prevedo è che spesso si scambierà la posizione con il belga, togliendo così punti di riferimento alla difesa milanista.Nella stessa collocazione di Mertens, il Milan presenta Ibrahimovic, il prototipo di peso e centimetri da scagliare su ogni pallone. Il Napoli, che davanti giocherà con giocatori veloci e guizzanti, immetterà la forza fisica a centrocampo con Bakayoko, un ex rossonero che oggi è diventato l’àncora dell’equilibrio della squadra di Gattuso. Prevedibile un duello gladiatorio con Kessie, per caratteristiche il più vicino a Bakayoko.. E’ vero che l’allenatore è fondamentale durante la settimana, ma questa volta ci sarebbe stato bisogno del tecnico titolare, visto che la partita si colloca al rientro di una lunga pausa per le nazionali con i giocatori presentatisi nelle rispettive sedi di allenamento a meno di 48 ore dalla gara. Il punto non è stabilire se Bonera sia all’altezza di Pioli, ma casomai constatare che l’intero staff tecnico è stato drasticamente ridotto, azzerando gerarchie e punti di contattato. Ora è vero che Ibrahimovic è una sorta di allenatore in campo, ma il problema è tutto ciò che c’è stato prima della partita. E Bonera, da solo, o con pochi collaboratori, ha potuto svolgere un lavoro ridotto su tempi ridotti.Il Napoli, invece, ha più assenti in campo (Ospina, Osimhen, Hysaj), ma più compattezza fuori. Gattuso non è il miglior tecnico del mondo, sta di fatto, però, che dalla stagione scorsa ad oggi, ha sempre fatto crescere la squadra, raggiungendo anche il successo in Coppa Italia. Il Milan non ha mai perso, anche se ci è andato vicinissimo con il Verona, il Napoli è stato sconfitto dal Sassuolo in casa.. Quella decisione, condizionata da un’ordinanza dell’Asl, è costata un punto sicuro (quello di penalizzazione) e tre probabili (il Napoli era in forma e la Juve di Pirlo ancora in allestimento). Eppure il Napoli ha sempre vinto, tranne, appunto, con il Sassuolo. Senza il pasticcio-Juve adesso probabilmente sarebbe in vetta, dove può arrivare questa sera battendo il Milan.