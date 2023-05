Su Il Mattino in edicola questa mattina, troviamo un approfondimento che riguarda il futuro di Luciano Spalletti e la possibilità che possa lasciare Napoli: "Per De Laurentiis è l’ennesimo maggio con l’allenatore scontento. Ne ha fatto l’abitudine. Anche se lui, Spalletti, ha dato segnali di disgelo. In ogni caso, nel futuro c’è sempre e solo il 4-3-3. Dunque, anche se il casting non è partito, dovesse Spalletti puntare i piedi (perché toccherà a Luciano rompere, nel caso) De Laurentiis potrebbe virare su Vincenzo Italiano o Alessio Dionisi. Ma stiamo solo nel campo della stima. Perché il patron è convinto che uno che dice a tutti che ama Napoli in quella maniera, non potrà mai girare le spalle. Né a lui, né al progetto né alla città."