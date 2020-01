Asse di mercato molto caldo tra Napoli e Verona.. Ma c'è un altro talento della squadra di Juric che potrebbe arrivare subito., classe 2000, albanese ma di cittadinanza italiana che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione. Il Napoli ci sta provando concretamente- Forte fiscamente, grande personalità e buona caratura tecnica. Marash Kumbulla ha superato a pieni voti i primi esami nella serie A. ll Napoli lo segue da tempo e si è convinto ad iniziare una vera e propria trattativa.e, secondo quanto appreso da calciomercato.com, preferirebbe rimandare una eventuale cessione alla prossima estate. Cristiano Giuntoli ha memorizzato quelle che sono le intenzioni del presidente dei veneti Setti maConosce la forte concorrenza dell'Inter che si era mossa con largo anticipo sul giovane difensore. Non solo Lobotka quindi, il Napoli è al lavoro per regalare un'alternativa di grande prospettiva alla coppia Manolas-Koulibaly.