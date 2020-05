Il Napoli sta preparando l'offensiva per Gabriel, forte difensore centrale brasiliano in forza al Lille. Classe 97', dotato di un grande fisico e una buona tecnica di base che gli permette di potersi disimpegnare con facilità anche da terzino mancino. Il club azzurro ha già sondato l'agenzia che cura gli interessi dell'ex Avai. C'è il gradimento di Gabriel che considera il Napoli un club importante dove poter continuare il processo di crescita visto nell'ultima stagione tra campionato francese e Champions League.



LA SITUAZIONE - La concorrenza su Gabriel è molto forte, specialmente da parte dell'Everton dell'ex Carlo Ancelotti. I Toffes avevano raggiunto, già nel mese di gennaio, un accordo di massima con il giocatore. Non c'è ancora un'intesa totale con Lille perché l'offerta è di 22 milioni più bonus mentre la richiesta si aggira sui 25 milioni. Disanza minima, l'Everton è comunque in pole ma non ha ancora formalizzato a causa della crisi del Coronavirus: il club inglese ha chiesto tempo e Gabriel sta valutando tutte le altre offerte. C'è un gradimento da parte del Chelsea ma è il Napoli l'alternativa più concreta. Nelle idee di Giuntoli, Gabriel potrebbe prendere il posto in rosa dell'eventuale partente Kalidou Koulibaly. La partita è apertissima, gli azzurri possono giocare di contropiede e mettere le mani sul gioiello del Lille pareggiando la proposta dell'Everton.