Il Mattino svela i dettagli organizzativi delle prime trasferte del Napoli: "Partenza e rientro in giornata. Il Napoli ha deciso che le prime trasferte in calendario, quelle di Verona (23 giugno), Bergamo (2 luglio) e Genova (8 luglio, gara col Genoa) saranno dei veri e propri blitz, che non prevedono di far trascorrere la notte della vigilia nella città dove gli azzurri dovranno giocare. L’orario delle gare, alle ore 19,30, consente di poter pianificare un simile programma di viaggio: soggiornare giusto il tempo per preparare la partita, giocarla e poi rientrare già nella notte a Napoli a bordo di un volo charter sanificato, il mezzo di trasporto che è stato indicato ai club in questa fase di ripresa dell’attività agonistica. Un modo per ridurre al minimo i rischi - che ci sono ancora sia pure assai contenuti - di avere contatti con persone positive.