Come riporta il Corriere dello Sport circa la ripresa degli allenamenti per il Napoli: "L’inizio degli allenamenti individuali al centro sportivo di Castel Volturno, invece, dipende dal tempo dei responsi: l’idea è cominciare giovedì o venerdì. I giocatori svolgeranno le visite mediche e lavoreranno su tre campi, a gruppi di 4, in due o tre turni. Il materiale tecnico sarà spedito a domicilio e ognuno raggiungerà il centro in auto, da solo e già vestito. Il programma: lavoro aerobico e tecnico, poi doccia a casa. I tamponi, come assicurato al governatore campano, saranno ripetuti due volte alla settimana"