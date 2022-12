Il Napoli piazza il primo colpo del mercato invernale: si tratta di uno scambio con la Sampdoria, in una sorta di testacoda di mercato. Dalla squadra di Stankovic arriva l'ormai ex capitano Bartosz Bereszynski, reduce dall'esperienza ai Mondiali con la Polonia, mentre a Genova sbarca in prestito secco Alessandro Zanoli.



CONVINTO SPALLETTI - Bereszynski andrà a fare il vice Di Lorenzo, ruolo che spettava a Zanoli, che a sua volta si prenderà la titolarità della fascia blucerchiata, con l'obiettivo di provare ad aiutare il club ligure a centrare una difficile salvezza in un momento di grande incertezza societaria. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti non era pienamente convinto dell'operazione, ma alla fine ha dato il suo ok a procedere.



TERZO FATTORE - L'operazione, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il portiere Nikita Contini, in prestito finora alla Samp, dovrebbe rientrare a Napoli nell'ambito dell'affare e ricoprire il ruolo di terzo dietro a Sirigu e Meret.