Napoli si prepara a festeggiare il terzo scudetto della sua storia ed è già pronto il piano sanitario per fronteggiare le emergenze durante gli assembramenti previsti nel prossimo weekend. Lo prevede l’Asl Napoli 1, con la pianificazione del primo soccorso per “la manifestazione spontanea per festeggiamenti in strada vittori aritmetica scudetto della SSC Napoli”.



Il piano prevede una finestra operativa da sabato 29 aprile alle ore 12 fino a lunedì 1 maggio alle ore 6. “Tutti i pronto soccorso della città di Napoli adotteranno uno stato di allerta con incremento del personale”, si legge nel piano. Sono previsti 12 punti di primo soccorso presenti allo stadio Maradona, piazza del Plebiscito, piazza Dante, piazza Garibaldi, piazza Sannazzaro, piazza Mercato, piazza Vittoria, piazza della Repubblica, via Duomo, piazza Carlo III, via Nazario Sauro, piazza C.Esposito. Sono previste in totale, secondo il piano, 40 ambulanze, 8 moto mediche e 2 golf car mediche.