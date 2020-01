Secondo Il Mattino, il Napoli non tratta solo Lobotka, ma cerca anche un altro giocatore per rafforzare la mediana: "Demme può esser un 5 davanti la difesa, che stringe il campo agli avversari, che prova a chiudere i corridoi centrali e a pulire l’uscita palla così come vuole Gattuso. Cristiano Giuntoli, ds azzurro, ha già imbastito la trattativa. Pronto un accordo di quattro anni (con opzione per il quinto) sempre attorno ai due milioni di euro. La trattativa è stata considerata come prioritaria dalla Ssc Napoli ed è per questo motivo che si sta lavorando ai fianchi del Lipsia, club che non ha certo bisogno di liquidità. I tedeschi, però, sono abituati a vendere, i rapporti tra i due club sono positivi e un offerta tra i 18 ed i 20 milioni potrebbe far vacillare il Lipsia. Filtra, da ambienti vicini al calciatore, anche un certo ottimismo. Nelle prossime ore, ci saranno nuovi contatti tra le parti per capire se l’affare può decollare definitivamente"