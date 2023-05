Il Napoli rischia di perdere Kim. Il difensore sudcoreano ha una clausola di rescissione da circa 50 milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile nei primi 15 giorni di luglio.



Se dovesse andare via, la prima scelta per rimpiazzarlo sarebbe il giovane italiano Scalvini (classe 2003) dell'Atalanta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative portano all'austriaco di origini ghanesi Kevin Danso (classe 1998) del Lens e a due giapponesi che giocano in Germania: Iroki Ito (classe 1999) dello Stoccarda e Ko Itakura (classe 1997) del Borussia Monchengladbach.