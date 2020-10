Una settimana fa il Napoli ha iniziato il ritiro fiduciario presso il Centro Tecnico di Castel Volturno in seguito alla positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas e in seguito al blocco dell'Asl per la partenza destinazione Torino.



Ma il ritiro è quasi finito. La squadra sta facendo il conto alla rovescia per i giorni che mancano alla conclusione di tutto. Nel caso in cui non ci dovessero essere nuovi casi positivi, i giocatori, lo staff e Rino Gattuso potranno tornare a casa nella giornata di giovedì. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.