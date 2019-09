Il Corriere del Mezzogiorno svela i tempi di recupero di Arkadiusz Milik: "Milik ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, intravede la luce in fondo al tunnel dei problemi fisici che lo tormentano dal 10 agosto scorso, quando diede forfait per la seconda amichevole contro il Barcellona a dieci minuti dal calcio d’inizio.

Il centravanti polacco si è fatto visitare anche dallo staff della sua Nazionale, ha sofferto una sindrome retto-adduttoria, un forte fastidio al pube, a livello dei tendini dei muscoli adduttori. Milik ha dovuto seguire una tabella personalizzata, fatta di riposo, terapie e lavoro mirato.

Lunedì è previsto il suo rientro totale in gruppo, si punta a recuperarlo per la trasferta di Lecce".