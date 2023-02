La squadra di Luciano Spalletti è una macchina perfetta, tutti sanno rendersi protagonisti e riescono a ritagliarsi il loro spazio. Proprio come accaduto ad Eljif. Il macedone è partito in sordina, arrivando ad essere tra i pochi inutilizzati di questa squadra, fino a diventare il dodicesimo uomo di questa squadra, che se non parte titolare subentra e incide come pochi. Oggi è diventato importante al punto di non far sentire l'assenza di Kvaratskhelia quando al georgiano capita di essere out e mette spesso in discussione la titolarità di uno come Zielinski.- Le prestazioni non si discutono e i numeri non mentono. Elmas sta vivendo una stagione importantissima sotto il punto di vista dei gol realizzati. Infatti, mentre ne aveva fatti sempre 6 ma in 96 gare nei tre anni precedenti di Napoli. Dati che ne confermano la grande crescita e che lo proiettano verso un futuro importante, considerando che è un classe '99 (23 anni).- Guardando la classifica marcatori,. Ci sarebbero più in avanti i vari Strefezza e Zaccagni, diventati però dei veri e propri esterni offensivi.La cosa che balza all'occhio è che in questi tanti confronti, Elmas è l'unico a non essere titolare, mentre addirittura gli altri sono dei titolari inamovibili delle rispettive squadre. Ed è qui che sbuca il secondo dato che consacra- LIl contratto del polacco scadrà il 30 giugno 2024, quindi al termine della stagione bisognerà capire il da farsi, se proseguire insieme con un contratto praticamente a vita oppure dirsi addio. Questo Elmas sarebbe il sostituto ideale. In passato ci sono stati tanti dubbi, a partire dalla sua continuità di rendimento fino ad arrivare alla sua collocazione in campo. Il macedone è pronto a prendere il poso di Zielinski come mezzala e la sua duttilità, la sua capacità di giocare anche alto a sinistra o a destra, sono tanti valori aggiunti per Luciano Spalletti e per il Napoli che verrà.