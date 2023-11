Altro esame decisivo per l'allenatore del Napoli Rudi Garcia. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - riporta Il Corriere dello Sport - non ha per nulla gradito il pareggio interno contro l'Union Berlino e dopo la partita del Maradona ha chiamato a rapporto la squadra, ma soprattutto l'allenatore che adesso è chiamato a un'immediato riscatto, se non vuole tornare in discussione durante la prossima sosta.