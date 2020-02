Secondo il Corriere dello Sport, queste le probabili scelte di Gattuso in vista di Inter-Napoli di domani: "Meret salterà anche la partita con l’Inter per il perdurare del fastidio al fianco riacutizzatosi con la Samp, in porta sarà confermato Ospina. E ancora: rientra Manolas mentre a essere incerto è il suo partner. L’idea è che Koulibaly possa andare in panchina e lasciare spazio a Maksimovic. Sulle fasce Hysaj squalificato, via con Di Lorenzo e Mario Rui"