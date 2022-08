Ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro e ultima amichevole precampionato per il Napoli. Alle 19 gli azzurri scenderanno in campo contro l'Espanyol preparandosi così all'esordio in campionato tra nove giorni contro il Verona.



Spalletti deve rinunciare a Fabián Ruiz, out a causa di un affaticamento. Fuori anche Politano, che si è fermato nello scorso test contro il Girona per un problema al polpaccio sinistro. Tra i pali c'è Meret, al centro delle voci di mercato. Difesa a quattro confermata rispetto alla precedente amichevole, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre Rrahmani e Kim saranno i due centrali. Centrocampo a tre formato da Anguissa, Lobotka ed Elmas. Tridente offensivo con Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Lozano. All. Spalletti.



ESPANYOL: Lecomte; Cabrera, Calero, Moll, Souza, Olivan Herrero, Mato Sanmartin, Nico, Sergi Gomez, El Hilali, Saez. All. Martinez.