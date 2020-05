Non ha fatto dormire per 3 notti Medhi Benatia, con quel gol allo Stadium che aveva fatto sognare lo scudetto al Napoli. Ora, Kalidou Koulibaly, sicuramente non farà dormire il mercato, visto che sarà uno dei protagonisti della prossima sessione. Il Napoli è pronto ad ascoltare offerte, De Laurentiis sogna 100 milioni, ma dovrà accontentarsi di qualcosa meno. Con le squadre di Premier che iniziano a bussare alla porta dei partenopei.



I CLUB INTERESSATI - Everton e Tottenham sono i club maggiormente interessati: grandi ambizioni per il futuro, alla ricerca di un difensore di livello, pronti a presentare offerte importanti. Con Carlo Ancelotti, manager dei Toffees, che ha un rapporto speciale con il centrale senegalese. Dall'Inghilterra si parla anche di un Newcastle pronto a muovere passi per l'ex Genk, ma al momento, sia al giocatore che al club, non sono arrivati segnali. E il giocatore, per il futuro, ha le idee molto chiare...



LA PRIORITA' DEL GIOCATORE - Kalidou Koulibaly è pronto sì a lasciare il Napoli, ma solo per un top club, che possa garantirgli una vetrina europea. Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcellona, Real Madrid, questi sono i target che il classe '91 è pronto a prendere in considerazione, non passi indietro quindi, niente scommesse. Al momento, Newcastle, Everton e Tottenham non sono così attraenti agli occhi del 26 azzurro, che non ne fa una questione meramente economica (il Psg è arrivato a offrire 10 milioni di euro a stagione e un contratto sino al 2025), ma anche tecnica. La Premier bussa alla porta di Koulibaly, che, però, sogna in grande.



@AngeTaglieri88