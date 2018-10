Fabian Ruiz, centrocamposta spagnolo del Napoli, ha parlato all'emittente iberica Cadena Ser: "Giocare nella nazionale maggiore spagnola credo sia il sogno di ogni ragazzo del mio paese. L'esempio da seguire è sicuramente quello di Dani Ceballos che il CT Luis Enrique ha appena convocato. Spero di fare la sua stessa strada. Per far si che accada questo c'è bisogno che faccia bene nel Napoli. Poi tutto avverrà come naturale conseguenza. Ora non ho il minutaggio che vorrei, ma mister Ancelotti mi sta dando piano piano fiducia. Il mister ci sta molto vicino e coinvolge tutti dando sempre spiegazioni. Tratta tutti allo stesso modo. Su di lui non c'è nulla da dire, sono molto felice di averlo come allenatore e dell'atteggiamento che ha nei confronti della squadra. L'urlo Champions del San Paolo? E' qualcosa di incredibile così come l'emozione di debuttare nella massima competizione europea"