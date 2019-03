Buone notizie per il Napoli: come annunciato dalla federazione spagnola, Fabian Ruiz è infatti stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato per febbre alta e problemi respiratori dovuti all'influenza A, che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione della nazionale. Ora il centrocampista farà ritorno a Napoli, dove proseguirà il suo recupero.