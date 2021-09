parla cosìal termine di un altro successo netto in trasferta. Dopo lo 0-4 di Udine per il Napoli è arrivato lo stesso risultato in casa della Sampdoria, con il gol di Zielinski che già all'ora di gioco ha chiuso la gara. Il messaggio di Fabián Ruiz è chiaro: c'è una squadra consapevole di vivere un momento magico ma deve essere focalizzata su ogni impegno, senza tralasciare assolutamente niente. Lo spagnolo è tra i protagonisti di questo avvio di stagione, mai veri errori, mai partite deludenti fino ad oggi.Da quando è arrivato a Napoli non è riuscito quasi mai a brillare o almeno ad avere continuità. È stato definito più volte un giocatore poco utile alla causa e c'era qualcuno che addirittura sperava potesseLo scorso Europeo certamente non ha aiutato lo spagnolo a fare quel passo in avanti affinché i top club si fiondassero su di lui. Forse è stata una fortuna per il Napoli che non si è dovuto trovare di fronte ad una scelta difficile, un'offerta irrinunciabile, e oggi Spalletti può contare su una risorsa molto importante.- In campo la sua presenza si nota eccome, specialmenteUn po' per necessità, vista l'assenza sia di Demme che di Lobotka, oggi è il regista di questo Napoli. La macchina azzurra funziona perfettamente e il cuore delle manovre partenopee è proprio l'ex Betis che ha trovato un compagno di reparto eccezionale, il neoacquisto Anguissa che ha saputo sorprendere chiunque con prestazioni di altissimo livello. Con lui di fianco è un'altra storia, Fabián Ruiz riesce ad essere molto più libero di giocare. Nonostante la posizione in campo lo veda più arretrato, quasi a lavorare da schermo davanti la difesa e non da solito incursore come mezzala,Da vedere come sarà ridisegnata la strategia con il ritorno degli infortunati, ma ad oggi il centrocampo con Fabián Ruiz vertice basso, Anguissa praticamente tuttocampista e Zielinski a giocare di raccordo tra mediana e attacco funziona molto bene.​​- La partenza di Fabián Ruiz è stata importante non solo sotto il profilo delle prestazioni, del rendimento in campo, ma ancheLa stagione realizzativa più importante in maglia azzurra è la prima, quella 2018/19 quando in panchina c'era Ancelotti, e lì ha collezionato 7 gol e 3 assist. L'avvio non è stato come quello attuale perché dopo sei giornate (tra campionato e Champions) aveva preso parte solo alla gara europea contro la Stella Rossa. L'anno successivo (2019/20) non c'è stata una grossa evoluzione: per lui una partenza timida con 1 solo gol all'attivo nei primi sei impegni e ha chiuso con 4 gol e 6 assist in totale. La passata stagione (2020/21) ha avuto diversi problemi di rendimento, venendo comunque fuori nei mesi finali mettendo a segno 2 dei 4 gol totali. Un solo assist e zero reti realizzate, invece, in avvio.C'è una stagione intera da affrontare mache vuole puntare in alto e che oggi guarda le altre squadre dalla vetta della classifica.