Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, parla a La Repubblica in vista della sua prima stagione: "Ronaldo proviene da un altro pianeta, come Messi. Io ho appena iniziato la mia strada e devo solo continuare a crescere, con l’aiuto del Napoli e dei miei nuovi compagni. Ma ho trovato un gruppo unito e con tanti campioni, sono certo che lotteremo alla pari con ogni avversario. Contro la Juve, l’Inter, la Roma. In A ci sono tante squadre forti e mi aspetto un campionato equilibrato, oltre che di alto livello. Ronaldo fa sempre la differenza, non lo metto in discussione, ma il calcio rimane per fortuna uno sport di squadra, non individuale. Nessuno è imbattibile, insomma: nemmeno Cristiano".