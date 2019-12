Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, parla di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, a Radio Kiss Kiss: ""E' uno che pretende molto da chi gli sta intorno, è un perfezionista, un esigente. Vorrebbe sempre che tutti coloro che collaborano con lui diano il 100%. 4-3-3? Rino non mi sembra uno vincolato ad un modulo. Quando subentrammo a Montella la rosa era studiata per il 4-4-3, Rino prese quella rosa e fece molto bene. Se le condizioni di rosa, magari non studiata per il 4-3-3, dovessero indurlo a fare un altro modulo, non si farebbe problemi, è uno molto flessibile".