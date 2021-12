La urna di Nyon non è stata troppo benevola con il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti dovrà affrontare il Barcellona ai sedicesimi di finale di Europa League. Nonostante i catalani non vivano un grandissimo momento, restano la storia, il blasone e una rosa di un livello importante.



Ci sarà dunque uno scoglio importante da superare per il Napoli che affronterà il mese di febbraio con non poche difficoltà. Partite ogni tre giorni per quasi trenta giorni, a partire dal 6 febbraio. Si comincerà con Venezia-Napoli di campionato, con gli uomini impegnati in Coppa d'Africa (Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Ounas) che mancherebbero qualora dovessero arrivare fino in fondo nella competizione. Tornerebbero per l'eventuale sfida infrasettimanale contro l'Atalanta in vista di un possibile quarto di finale di Coppa Italia. Dopodiché testa nuovamente al campionato, il 13 febbraio arriverà l'Inter al Maradona per la 25ª giornata di Serie A. Giorni antecedenti al primo confronto con il Barcellona (17 febbraio) al Camp Nou, per affrontare successivamente la trasferta a Cagliari in campionato (20 febbraio). Ancora il Barcellona a Napoli (23 febbraio), chiudendo con la Lazio all'Olimpico il 27 febbraio e un'ipotetica semifinale di Coppa Italia il 2 marzo.



IL CALENDARIO:

- 6 febbraio, Venezia-Napoli (campionato)

- 9 febbraio, potenziale Coppa Italia (quarti di finale)

- 13 febbraio, Napoli-Inter (campionato)

- 17 febbraio, Barcellona-Napoli (Europa League)

- 20 febbraio, Cagliari-Napoli (campionato)

- 24 febbraio, Napoli-Barcellona (Europa League)

- 27 febbraio, Lazio-Napoli (campionato)

- 2 marzo, potenziale Coppa Italia (semifinale)