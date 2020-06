Festa a sorpresa per i 29 anni di Kalidou Koulibaly ieri a Ischia presso il resort San Montano. Arrivati i parenti dalla Francia, il tutto si è protratto oltre le 4 del mattino. Tema della serata total white, con il senegalese che era convinto di prendere parte ad una cena tra pochi amici. Organizzatore speciale: Faouzi Ghoulam. Presenti anche Allan, Ospina, Callejon, Fabián Ruiz e Dries Mertens, come al solito il più scatenato della serata. La moglie di Koulibaly, Charline Oudenot, era all'oscuro di tutto, anche lei festeggiata speciale (i due sono nati lo stesso giorno).



La Coppa Italia è diventata la protagonista della serata. Era spesso al centro della pista, girava un po' tra tutti per le foto. Si trattava ovviamente della replica e non dell'originale.



Si è visto come al solito un Mertens scatenato, è stato il trascinatore della serata e alle 3 del mattino, con la festa quasi finita, ha riacceso la musica con il volume al massimo. "Ciro" ha cantato a squarciagola tutte le canzoni, con un'area spensierata. Cantavano tutti. Ma non si è visto solo un Mertens in versione cantante. Perché il belga si è fiondato in pista a ballare la breakdance e a sfidare altri gruppi. Puntava i suoi "avversari" e li freddava con lo sguardo in segno di sfida (ironica ovviamente).



È arrivato anche il discorso di ringraziamento di Koulibaly, che non ha lanciato nessun messaggio diretto. Però nelle sue parole si intravedeva qualcosa, quasi come se fosse un addio agli amici di Napoli in vista di un prossimo trasferimento.