Come riporta Repubblica, ci sarà una festa per Hamsik a Ferragosto. Aurelio De Laurentiis ha annunciato una sorpresa ai tifosi del Napoli per la prossima estate. e sta organizzando l'amichevole al San Paolo con il Dalian di Marek Hamsik. Il Napoli vuole salutare con un gran galà al San Paolo Marek Hamsik, l’ex capitano che è andato a febbraio in Cina. Trattative in corso per una amichevole.