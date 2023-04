Grande successo per l'esibizione di Bob Sinclair a Napoli. Il noto dj si è esibito al Club Partenopeo davanti a tantissima gente e durante la performance non sono mancati riferimenti al calcio e chiari indizi legati alla squadra di Spalletti. Per l'appunto, a fine serata, è stato pubblicato un video con la scritta Napoli e tre emoticon col tricolore, chiaro riferimento alla vittoria ormai prossima dello Scudetto. Non solo: l'artista francese ha anche postato sorridente con una maglia che ritraeva il volto di Diego Armando Maradona.