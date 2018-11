L'addio annunciato, poi la marcia indietro grazie all'arrivo di, il cambio di ruolo, l'adattamento e le sostituzioni. Oggi peròè finalmente tornato grande, si è riconquistato un posto centrale nel nuovo Napoli e negli ultimi due giorni, grazie al gol che ha spianato la strada contro la Stella Rossa in Champions League, è stato ricoperto di elogi non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da parte del patronUn gol che mancava dallo scorso 6 maggio, in campionato contro il Torino, e che per Hamsik è stata un'autentica liberazione. Ciò che però fa più sorriderenon è tanto la rete quanto l'assist per il secondo gol di Mertens. Un lancio verticale di 30 metri per mandare in porta la punta, doti che lo slovacco ha sempre avuto e che hanno convinto l'allenatore ad arretrare la sua posizione davanti alla difesa. Le geometrie ci sono sempre state, ma ora sono abbinate anche ad una condizione atletica ritrovate che lo possono far tornare fra gli insostituibili degli Azzurri.De Laurentiis, come detto, ha confermato di aver più volte detto no ad offerte per lui:Laè stata forse la tentazione più grande, ma alla fine ha prevalso la voglia di restare e provare a vincere con la squadra che è diventata del suo cuore.Un titolo sfiorato l'anno scorso e risognato quest'anno. Un titolo che possa far diventare il Napoli un club vincente e non solo bello.quando Hamsik sollevò a Doha la Supercoppa italiana contro la Juventus. Un titolo troppo lontano nel tempo per quello che Napoli vale, ma questo Hamsik è pronto a riscrivere, di nuovo, la storia.