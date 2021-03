Tra i tanti infortuni che ha dovuto fronteggiare il Napoli negli ultimi mesi c'è anche quello di Andrea Petagna. L'attaccante ex Spal è fermo da ormai 40 giorni a causa di una distrazione parcellare al retto femorale destro.



L'ultima volta che è sceso in campo è stata il 13 febbraio, nel match casalingo contro la Juventus. Il rientro però sembra essere sempre più vicino. Ieri e oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e Gattuso conta di portarlo in panchina per la prossima sfida di campionato, quella del 3 aprile contro il Crotone.