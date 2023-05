Di seguito le probabili formazioni e la programmazione di Napoli-Fiorentina, domenica 7 maggio alle ore 18 allo stadio Maradona di Napoli:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Sottil.



Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv sul canale 214 del decoder di Sky. Napoli-Fiorentina sarà visibile in diretta streaming collegandosi sul sito di DAZN mediante PC o notebook e cliccando sulla finestra della partita, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.