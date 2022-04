Tra le gare in programma domenica alle 15 per la 32a giornata di campionato c'è Napoli-Fiorentina.



LE ULTIME - Un solo dubbio per Spalletti, che ritrova Osimhen: Politano o Lozano per completare il tridente con Osimhen e Insigne. Qualche nodo in più da sciogliere per Italiano, che al posto di Torreira squalificato deve decidere chi mandare in campo tra Duncan e Maleh. Cabral è favorito su Piatek al centro dell'attacco, Ikoné verso la panchina.



IN TV - Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN.



Le probabili formazioni:



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.